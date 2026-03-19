愛知県一宮市で18日午後、住宅が燃える火事があり、焼け跡から年齢と性別の分からない1人の遺体が見つかりました。警察と消防によりますと、18日午後5時前、一宮市萩原町串作の伊藤克治さん(63)の住宅で、「建物から火が出ています」と近くに住む女性から119番通報がありました。消防車など9台が出て、火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、伊藤さんの木造2階建ての住宅が全焼したほか、南隣にある建物にも延焼しまし