音楽が好きな人、特にクラブミュージックを愛する人であれば一度は持ちたいと思うオーディオブランドがあります。それはオーディオテクニカ。同ブランドのターンテーブルで楽しみたい、と一度は憧れたものです。青春時代、音楽通な人はおしゃれで周囲からも注目されていましたし、さらに自宅でDJプレイしているなんて知った日には「めちゃくちゃイケてる」と憧れを通り越して嫉妬に狂いました。いつかは自分でもターンテーブルで音