住友不動産ヴィラフォンテーヌは、「ヴィラージュ熱海」を今夏に開業する。建物は9階建て。客室は82室を設ける。館内には地元食材を提供し眺望も楽しめるレストランや温泉大浴場、ラウンジサービスを提供するルーフトップバーなどを完備する。宿泊予約の受付開始は今春を予定している。アクセスは、JR東海道線熱海駅から徒歩14分。