パルは、「3COINS（スリーコインズ）」の新製品として、就寝時に音楽などを楽しめる「ピロースピーカー」を発売した。価格は3080円。 「ピロースピーカー」は、枕元に置いて音楽や環境音を楽しむためのオーディオデバイス。厚さ約1.2cmの薄型設計で、耳の横に配置して使用できる。Bluetooth 5.3に対応し、スマートフォンなどから音声を再生できるほか、microSDカ&