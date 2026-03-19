準決勝まで連戦連勝。まさしく快進撃と言える戦いぶりで飛躍を遂げたイタリア(C)Getty Images激戦続きの一大トーナメントがついに終幕した。現地時間3月17日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝は、ベネズエラ代表が米国代表に3-2で勝利。史上初の世界制覇を成し遂げた。【動画】強いぞイタリア！ベンチではエスプレッソが用意され…ドラマチックな戦いに彩られた大会にあって、一大旋風を巻き起こし、世