衆院本会議で2026年度予算案が可決され、笑顔を見せる高市首相（手前右）＝3月13日日午後（写真：共同通信社）高市政権が「責任ある積極財政」の実現に向けて動き始めている。イラン情勢の深刻化で経済の先行きには不安も広がる中、強い日本経済を取り戻すためには何が必要か。総額122兆円規模となった2026年度の政府予算の中身を踏まえ、元日銀の神津多可思・日本証券アナリスト協会専務理事が解説する。（JBpress編集部）政