「オープン戦、オリックス３−２広島」（１８日、京セラドーム大阪）広島のドラフト２位・斉藤汰直投手（２２）＝亜大＝が１８日、自己最速の１５５キロをたたき出した。七回から３番手で登板し、山中の打席で計測した。これまでの１５２キロから３キロも更新する投球を披露。伝家の宝刀フォークを封印しながらも１回無安打無失点と好投し、また一歩、開幕１軍入りへ前進した。電光掲示板に表示された数字が、訪れた鯉党をど