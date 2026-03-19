NHK「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）とトキ（〓石あかり）の仲睦まじい夫婦の様子が描かれている。モデルとなった小泉八雲とセツは、どうだったのか。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などから史実に迫る――。■晩年にかけて「セツ愛」が増していったNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」は、東京編。子供も生まれて、トキとヘブンの夫婦は円熟味を増している。東京都新宿区大久保にある小泉八雲旧居跡の碑（写真