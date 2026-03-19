第９８回センバツ高校野球大会が１９日、甲子園で開幕。今秋ドラフト上位候補と目される好投手、山梨学院の最速１５２キロの二刀流右腕・菰田陽生（３年）を紹介する。身長１９４センチの二刀流。規格外のスケールを誇る山梨学院・菰田が聖地に帰ってくる。昨夏は準決勝まで進出。沖縄尚学を相手に先発したが、右肘痛を発症して１回で降板し、４―５で敗れた。「もう一度あの舞台に立って、借りを返したい。投手として打者とし