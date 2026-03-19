お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太が１８日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜・後１１時６分）に、体調不良のため収録を欠席したオードリー・若林正恭の代打ＭＣとして出演した。同番組はお笑いコンビ「オードリー」の若林と春日俊彰がＭＣを務めるトークバラエティー。春日が大将を務める料理店を舞台に、常連客の若林とゲストの有名人による本音トークを繰り広げていくというもので、カウンターに