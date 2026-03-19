◆フラワーＣ追い切り（１８日・美浦トレセン）第４０回フラワーＣ（２１日、中山）ではイクシードが重賞初制覇に向け、上々の仕上がりだ。活気に満ちていた。Ｇ１・６勝を挙げたイクイノックスの全妹イクシードは、美浦・Ｗコースで３頭併せの真ん中からスタート。外のギャニミード（３歳未勝利）を１馬身半追走し、内のエンジェルラダー（４歳１勝クラス）から半馬身先行する形で、序盤からテンポ良くラップを刻む。最後の直