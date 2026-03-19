「黄金の3日間」で最も大切なのは、生徒や保護者と「人間関係をつくること」だと長谷川氏は前回の記事で述べている。健全な関係性を築くために欠かせないのが「準備」だ。この記事では、出逢いを成功に導くために長谷川氏が心がけている準備を概説する。『中学の学級開き黄金のスタートを切る3日間の準備ネタ』（学芸みらい社）をもとに、一部は同書から抜粋してお贈りしよう。なお、生徒の名前はすべて仮名または記号とした。【