アメリカの中央銀行にあたるFRB=連邦準備制度理事会は2会合連続で利下げを見送りました。アメリカのFRBは18日、3.75%を上限とする政策金利の据え置きを決めました。2会合連続での利下げ見送りです。経済見通しでは、今年の追加利下げ回数は1回と見込み、前回の予想を維持しました。一方、声明で「中東情勢の展開がアメリカ経済に与える影響は不透明だ」と警戒感を示すとともに、物価見通しを上方修正しています。FRBパウエル議長