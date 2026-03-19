イラン南部ブシェール州のガス田関連施設＝2005年6月（ゲッティ＝共同）【イスタンブール、エルサレム共同】イランのタスニム通信は18日、南部ブシェール州にある世界最大規模の南パルスガス田の関連施設に攻撃があり、火災が起きたと報じた。米ニュースサイト、アクシオスはイスラエル軍が米国の協力を受けイラン南部の天然ガス施設を空爆したと伝えた。イラン国営テレビによると、革命防衛隊はペルシャ湾岸諸国の石油・ガス施
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