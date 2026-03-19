アメリカのホワイトハウスの報道官は18日、ホルムズ海峡の安全確保をめぐり、トランプ大統領が引き続き同盟国に協力を求めていくと明らかにしました。ワシントンから中継です。トランプ大統領は18日、各国の支援は「必要ない」と表明しましたが、やはり支援を求めたいという本音が透けて見えた形です。ホワイトハウスのレビット報道官は18日、記者団に、ホルムズ海峡の安全確保をめぐり「大統領はヨーロッパやアラブ・湾岸地域の同