西日本政経懇話会3月例会は26日正午から福岡市博多区博多駅前のホテル日航福岡で開催します。東京大史料編纂所教授で歴史学者の本郷和人氏が「黒田氏と博多・福岡〜関ケ原における黒田氏の活躍」と題して講演します。西日本政経懇話会は年会費9万6000円（昼食代含む。代理出席可。お試し料金1万2000円1回限り）。問い合わせは同会事務局＝092（711）5131。