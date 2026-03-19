◆J1百年構想リーグ西・福岡1−1（PK4−5）清水（18日・ベスト電器スタジアム）6連敗となったが、苦境の福岡が開幕戦以来の勝ち点をつかんだ。最後はPKで力尽きたものの、暫定的に指揮を執る塚原監督は「特に後半はやりたい攻撃がたくさん出た。その中でもう一個、こじ開けて点を取りたかった」と振り返った。土壇場で試合を振り出しに戻したのは元イラン代表のザヘディだ。1点を追う後半40分、左クロスを頭で合わせて今季初