国際スポーツ大会に紛争が暗い影を落としている。競技に専念できない選手がいるのは残念でならない。今月開かれたミラノ・コルティナ冬季パラリンピックでは、ウクライナ選手団が母国を侵略するロシアの出場に抗議し、開閉会式をボイコットした。表彰式の後、ロシア選手との記念写真を拒否する欧州の選手もいた。大会理念は「インクルージョン（包摂）」だった。競技を通じてあらゆる人を受け入れる社会づくりを掲げたが、現