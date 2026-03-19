桜の開花が近づく中、大分県日田市の亀山公園に、夜桜見物に風情を添えるちょうちんが取り付けられた。ここ数年は中断していたが、地元住民らが久しぶりに復活させた。「宵桜あかり」として20日〜4月10日の夜間にともされる。亀山公園は桜の名所として知られる。かつて春先になると地域住民らが手弁当でちょうちんを飾ったが、人手不足や新型コロナウイルス禍が重なり、ここ5年ほどは見送られてきた。今年は「桜の花だけだと寂