テレビ熊本（TKU）の放送番組審議会（委員長・小川久雄熊本大学長）が18日、熊本市北区の同社であり、1月25日に放送された郷土の偉人シリーズ第33作「志賀哲太郎〜生徒たちの明日を照らして〜」について意見を交わした。番組は、明治・大正期に台湾で教育者として慕われた益城町出身の志賀の半生を追いつつ、熊本地震から10年の現代を交錯させながら、被害に遭った町の復興や人々の姿も描いた。各委員は「生徒と対等に向き合