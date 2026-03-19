サンリオのテーマパーク「ハーモニーランド」（大分県日出町）のリゾート化構想を受け、最寄りのJR杵築駅が所在する杵築市と施設運営会社は包括連携協定を結んだ。東京ディズニーランド（千葉県浦安市）におけるJR舞浜駅のように、最寄り駅はテーマパークへの期待感を高める大事な“装置”になり得る。杵築駅の利便性や駅周辺の魅力向上を目指し、両者は2026年度に検討委員会を発足させ、協議を加速させる。今月12日、杵築市役