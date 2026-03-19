熊本県議会は18日、定例会の最終本会議を開き、9353億3600万円の2026年度一般会計当初予算案のほか、追加提案された人事案、国の経済対策分を盛り込んだ97億6千万円を増額する25年度一般会計補正予算案など、会期中に計103議案を可決、同意、承認して閉会した。当初予算の主な事業は、昨年8月の大雨で被災した道路や河川、農林水産業関連施設の復旧（330億円）、半導体産業の集積による渋滞・地下水保全対策（116億円）−など