2026年2月末に始まった米国とイスラエルによるイランへの大規模な軍事作戦の決行、そして最高指導者アリ・ハメネイ氏の死去という事態は、中東情勢のみならず、第二次世界大戦後に築き上げられた国際秩序の根底を揺るがしている。【写真】「北方領土ってこんなに大きいんだ」本州の地図と重ねてみると…軍事的劣勢に立たされたイランが、対抗手段として世界経済の急所であるホルムズ海峡の封鎖や機雷設置を示唆するなか、エネル