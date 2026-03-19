半導体産業の集積に伴って熊本と台湾の往来が盛んになる中、台湾文化を料理を通じて理解してもらおうと、台湾のテレビ局が企画した番組の収録が熊本市の熊本城二の丸広場であった。招待客ら約100人が次々と提供される伝統の味を楽しみ、食文化を堪能。複数のテレビカメラがその様子を収めた。台湾には「弁桌（バンドー）」と呼ばれる宴会を重んじる考えがあり、客と一緒に円卓を囲み、食事をしながら交流する文化が根付