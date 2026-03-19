外国人留学生を対象にした日本語学校「ICA国際会話学院荒尾校」が4月、熊本県荒尾市原万田の旧荒尾第五中跡に開校する。県内では初めてとなる国の認定日本語教育機関で、設置・運営するアイ・シー・エイ（東京）が手がける全国9番目のグループ校。市、荒尾商工会議所と3者で結んだ連携協力協定では、外国人材の育成、確保や多文化共生社会の実現などに貢献するとしている。事業計画によると、教室は旧校舎を利用し、4月入学