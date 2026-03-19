西海国立公園・九十九島の環境保全や動植物の調査などに取り組むボランティア団体「九十九島の会」の活動写真展が、アルカスSASEBO交流スクエア（長崎県佐世保市三浦町）で開かれている。鑑賞無料。21日まで。2001年に発足した同会の今年の展示では、九十九島の美しい島々、希少な植物など約90点に加えて、調査研究活動の成果記録も掲示している。その一つが2025年度に鹿町・大島、金重島、牧の島にカメラを設置して把握でき