海上自衛隊佐世保地方総監部は18日、部下に対して下品な発言や高圧的な口調による指導を繰り返した准海尉（50代）を減給30分の1（1カ月）にするなど、計2人を懲戒処分にした。総監部が本年度に発表した懲戒処分は24件となり、前年度から2件増えた。総監部によると、准海尉は2020年11月〜22年4月ごろ、当時の所属部隊で「おまえが女性区画に近づいたら女性隊員が妊娠する」「おまえの髪は陰毛みたいや」などと発言し、複数の部