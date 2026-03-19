長崎県佐世保市のテーマパーク・ハウステンボスの隣にある「ホテル日航ハウステンボス」が、4月26日に開業30周年を迎える。これに合わせて昨年1月に着工した「白」の外壁を塗り直す工事が今月19日に完了。地中海沿岸の家々を連想させる鮮やかな白は、カジュアルな雰囲気のリゾートホテルとして歩んできた同ホテルの原点だ。今月4日、営業、宿泊、調理など全6部門の担当者が、1年間の業務改善策を披露する恒例の発表会があった