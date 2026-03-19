諫早市追加上程された773万円を増額する2025年度一般会計補正予算案や、総額703億2千万円の26年度一般会計当初予算案など計34議案を可決、同意して閉会した。平戸市閉会。総額262億3600万円の2026年度一般会計当初予算案など36議案を可決。31日付で退任する松田隆也副市長（67）の後任に県職員の小川（こがわ）雅純氏（61）を選任する人事案に同意した。小川氏は今月末で県を退職予定で、副市長の任期は4月1日から4年間。