長崎県南島原市長選（6月7日告示、14日投開票）に新人で市議の隈部和久氏（63）が18日、無所属で立候補すると表明した。同市長選への出馬表明は3人目。隈部氏は「少子化に歯止めをかけたい。基幹産業の農業やそうめん製造業を中心に、若者の働く場の確保や市民の命を守る防災に努めたい」と話した。市の補助金9千万円が未返還となっている道の駅「ひまわり」のサテライトオフィス事業問題については「実績のない業者側に工事費