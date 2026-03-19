新色や環境性能を強化し進化2025年12月、トヨタの主力モデルとして長年親しまれてきた「カローラ」シリーズに、さらなる進化が加えられました。日常使いから長距離移動まで幅広く対応する実用性と、時代に合わせたデザインや技術の更新が両立されており、今回の改良もその流れを汲んだものとなっています。新色や環境性能を強化し進化【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「“新たな”カローラ」の姿です！ 画像で見る（11枚）