特産レモンをふんだんに使ったジャム「諫早育ち風薫るまるごとレモン」を諫早農高などが開発した。道の駅「251いいもりじゃがーロード」（長崎県諫早市飯盛町上原）にある農産物直売所「フレッシュ251」とのコラボ商品で、22日に直売所で発売する。食品科学部の生徒が昨年7月に開発を始め、同市特産の伊木力みかん生産者、山野大気さん（40）栽培のマイヤーレモンを皮ごと使った。「（同レモンは）レモンとオレンジの掛け合