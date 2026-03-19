長崎バスを運行する長崎自動車は、4月1日のダイヤ改正で平日から138便、日曜・祝日から53便を減便する。運転手不足が主な理由。路線の休止はない。1月にも減便したばかりで、土曜ダイヤについては126便を回復させる。担当者は「今回減便した分はニーズの高い土曜ダイヤに充てた」と話している。（貞松保範）