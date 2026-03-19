記事に続いてトーナメント表を掲載しています第158回九州地区高校野球佐賀大会が20日、県内各球場で開幕する。今大会は初めて指名打者（DH）制を採用。35チームが出場し、優勝校は4月18日から鹿児島県で開かれる九州大会に出場する。佐賀大会のシード校は、昨秋の九州大会に出場した唐津商と龍谷のほか、同じく県大会で4強入りした佐賀北と神埼の計4校。3月20日以降、さがみどりの森球場（佐賀市）と佐賀ブルースタジアム（同