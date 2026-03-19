長崎県交通局は17日、4月1日のダイヤ改正に伴って県営バスを減便すると発表した。平日と土曜をそれぞれ56便、日曜・祝日は38便減らす。「運転手不足が深刻で現状のダイヤを維持できないため」としている。交通局によると、減便は長崎市内線が39便、諫早市内線が84便、大村市内線が27便。長崎市中心部を巡回する「まちなか周遊バス」は運行を終了する。利用者が少ない時間帯の便を減らした。昨年9月のバス運賃の値上げに合わ