佐賀県吉野ケ里町の課長だった男性＝当時（58）＝が2024年11月に自殺したのは伊東健吾町長のパワハラ発言が原因だとして、妻らが町に因果関係を含めた再調査を求めていた問題で、町は18日までに、調査しない意向を遺族に伝えた。妻らは2月に要望書を提出。医師や精神科医を含む第三者的な立場での再調査▽因果関係を調査しなかった理由の説明と町民への公表−などを求めていた。町は16日付の回答書を妻宛てに郵送。回答書で