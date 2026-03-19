佐賀県は18日、直近1週間（9〜15日）に県内24の定点医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は243人（前週比76人減）だったと発表した。1医療機関当たりの感染者数は10・1人。新型コロナウイルスの感染者数は5人（同4人増）だった。また県内12の定点医療機関から報告された伝染性紅斑（リンゴ病）の感染者数は4人（同2人増）だった。（松本紗菜子）