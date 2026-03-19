全国でアパホテルを運営するアパグループ（東京）は12日、佐賀駅北側にある「アパホテル佐賀駅前中央」に隣接する形で、新たに11階建ての「アパホテル佐賀駅前」を開発すると発表した。2028年夏開業予定。新設ホテルには大浴場や露天風呂を設け、既存ホテルの宿泊客も利用できるようにするという。新たに建設するアパホテル佐賀駅前の客室は148室。一方で既存のアパホテル佐賀駅前中央もレストランや会議室を拡充する。互いに