佐賀県玄海町の補助金で高度化通信網の構築事業に取り組んでいたヴルーヴ（東京）が経営破綻した問題を受け、脇山伸太郎町長は18日、4月から任期満了となる7月まで自身の町長給与を50％減額する処分を発表した。同日の町議会全員協議会で「町民に多大な心配と迷惑をかけたことをおわびする」と謝罪し、「トップダウンで事業を推進したことにより担当課の調査や検討が不足した。深く責任を感じる」と述べた。19日に再開予定の通年