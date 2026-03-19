福岡県糸島市は18日、新築して2年足らずの市庁舎で、約250カ所に及ぶ外壁のひび割れや、4カ所の水漏れなどが確認されていたことを明らかにした。施工不良が原因で、元請け業者が約3千万円を負担し、既に補修を終えたという。同日の市議会一般質問で議員から「供用開始から間もない庁舎。小さな問題ではない」などとして原因究明を求める声が出た。