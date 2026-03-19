佐賀県武雄市武雄町に4月に開学する武雄アジア大学のキャンパスが完成し、18日に現地で記念式典と内覧会が行われた。大学を運営する学校法人旭学園（佐賀市）や武雄市の関係者ら約300人が図書室やエントランスホールなどを見学し、県西部に誕生する新しい学びの拠点の完成を祝った。武雄アジア大は県内3校目となる四年制大学で、「東アジア地域共創学部・東アジア地域共創学科」の1学部1学科。定員は1学年140人で、「観光・地