中古ブランド品の売買大手、コメ兵（名古屋市）は19日、福岡市中央区大名に九州最大となる買い取り販売店を出店する。日本の中古ブランドバッグなどがインバウンド（訪日客）から「品質が高い」と評価され、アジア諸国に近い福岡で需要拡大を見込む。