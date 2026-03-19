開幕戦で帝京と対戦する沖縄尚学が18日、初戦へ向けて最後の調整をした。優勝した昨夏の甲子園で胴上げ投手となった左腕の末吉はブルペンで直球を中心に投げ込み。「もう一度あのマウンドで投げられると思うと楽しみでいっぱい」と心境を口にした。帝京は昨秋の公式戦でチーム打率3割5分4厘、7本塁打と強打を誇る。末吉は「自分の持ち味の三振を取る投球は意識せず、コースをしっかり突いて空振りを取っていきたい」とチームを勝