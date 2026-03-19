野球の日本代表「侍ジャパン」の一員としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場したソフトバンクの牧原大と周東が、チームに再合流した。16日に帰国し、19日のチーム練習からの合流が見込まれていたが、早期合流となった。牧原大は「大谷選手を含め、大リーガーと野球をできたことは、一生の財産になった」と大会を振り返った。20日の広島戦以降の実戦出場が見込まれ、周東は「何より開幕までけがしないよう。そこ