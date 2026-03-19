【全力応援！】テニスの全国選抜高校大会が20日、福岡・博多の森テニス競技場での開会式で開幕し、21日から競技が始まる。筑陽学園（福岡）は女子が団体戦で20年ぶりの出場を決め、初の男女アベック出場となった。女子個人戦にもエントリーするエースの小崎麻衣（2年）は「団体戦、個人戦ともに8強を目指して頑張る」と決意を込める。（学年は新学年）選抜大会出場を懸けてシングルス3、ダブルス2の団体戦で争った昨年11月