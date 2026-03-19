ホルムズ海峡の事実上の封鎖による原油高をうけ、ガソリン価格が高騰しています。全国の平均価格は1リットルあたり190円台まで上昇し、過去最高値となりました。■ガソリン190円超過去最大1週間で29円上昇18日、『news zero』が都内を取材すると…。岩粼陽フィールドキャスター「レギュラー187円という表示になっています」「こちらは185円と表示されています」1リットルあたりのレギュラーガソリンが軒並み180円以上。中