俳優の寺田心が、４月１１日スタートの日本テレビ系連続ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（土曜、後９・００）に出演することが１８日、分かった。不登校の小中学生が通うフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマで、ボランティアスタッフとして働く大学生、皆藤壮哉役を演じる。このほど都内でインタビューに応じた寺田は、実生活では夢と悩みと筋肉を肥大させる「１７歳のリアル」を明かした。「見ます？」。インタビュ