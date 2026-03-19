今日19日は朝まで雨の降る所が多いですが、日中は天気が回復し、花粉の飛散量は増えるでしょう。鹿児島や高知、大阪、東京は「多い」、名古屋や仙台は「極めて多い」レベルとなりそうです。スギ花粉が中心ですが、九州や東海、関東や東北南部ではヒノキ花粉も飛散する予想です。ヒノキ花粉で症状が出る方も対策が必要です。今日19日の日中は天気が回復雨上がりで飛散増今日19日は朝まで雨が降る所が多いですが、日中は天気が回復