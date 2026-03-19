第９８回センバツ高校野球大会が１９日、甲子園で開幕。今秋ドラフト上位候補と目される好投手、沖縄尚学の１５０キロ左腕・末吉良丞（３年）を紹介する。昨夏、聖地で頂点に立ってから約７か月。沖縄尚学・末吉は、史上５校目の夏春連覇に挑む喜びを胸に秘め、左腕を振るう覚悟だ。「夏に優勝して、こうしてセンバツに選んでもらった。夏春連覇をできるのは自分たちだけなので、出るからには全員で優勝を目標にやっていきたい