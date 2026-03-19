ＪＦＬアスルクラロ沼津は１８日、「ＪＦＬカップ」の初戦となる２１日のＹＳ横浜戦に向けて、静岡・裾野市内で練習。今季就任した篠田善之監督（５４）が取材に対応し、手応えを口にした。目標は１年半後のＪ３復帰。そのために、前哨戦となるカップ戦で白星を重ねていく。「簡単なリーグではないが『すべて出し切る』『最後まで諦めない』という姿勢をサポーターに見てもらいたい」と指揮官は口元を引き締めた。練習試合では